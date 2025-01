Koploper Genk laat van zich horen over het plan dat misschien wel tot de titel leidt en tussendoor voor derbywinst moet zorgen

KRC Genk heeft de overgang van oud naar nieuw kunnen vieren als koploper in onze competitie. Kunnen de Limburgers aan het einde van dit seizoen ook de titel binnenhalen?

Met Club Brugge als concurrent zullen ze bij Genk zeker niet de favorietenrol opeisen, maar ze zullen er natuurlijk wel alles aan doen, in de hoop om de titelstrijd toch tot een goed einde te kunnen brengen. RC Genk heeft ook een schema uitgedokterd om zich zo goed als mogelijk voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen.

"Op donderdag 2 januari begint de korte, maar intensieve voorbereiding op de tweede seizoenshelft", laat Genk weten. "De spelerskern wordt die ochtend op de club verwacht voor een besloten trainingssessie. Later die dag vertrekt de ploeg richting het rustige Algorfa in Spanje." Vele ploegen gaan niet op stage omdat er zo weinig tijd zit tussen de korte winterstop en de volgende officiële match. Genk houdt dus wel een ministage.

Keuze Genk geen toeval

De keuze voor het Spaanse Algorfa is er niet zomaar gekomen. "Algorfa, gelegen in de provincie Alicante, is een ideale locatie voor een winterstage. Op slechts 20 kilometer van de kustplaats Torrevieja en 50 kilometer van Murcia, kunnen onze jongens zich in state-of-the-art trainingsfaciliteiten voorbereiden op deel twee van het seizoen."

Naast de faciliteiten is er uiteraard ook aan de weersomstandigheden gedacht. "De verwachte temperaturen schommelen rond de 20 graden, een schril contrast met het ijzige Limburg dezer dagen." Genk zal in Spanje twee keer trainen per dag, met ook nog een trainingssessie die voorzien is op eigen bodem op 6 januari, de dag voor de bekerclash met Sint-Truiden.

Fink zoekt zijn heil in extra teambuilding

"De stage in Algorfa is van belang om zowel fysiek als mentaal klaar te zijn voor wat nog komt. We ruilen het slechte weer in België met plezier enkele dagen in voor de Spaanse zon. Daarnaast wil ik de stage ook aangrijpen om aan teambuilding te doen", verklaart coach Thorsten Fink.