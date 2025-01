Nu al zekerheid? Waarom STVV met enorm voordeel aan de playdowns zal beginnen

Cercle Brugge stoomde vorig jaar door naar de top zes van de Jupiler Pro League. Dit jaar ligt het verhaal eventjes anders.

Cercle Brugge speelde een sterk seizoen en zette dat ook door in de play-offs, waar de Vereniging uiteindelijk vierde werd en zo Europa in mocht.

In die Conference League liet het zich al zien, maar in de Jupiler Pro League is het een ander paar mouwen. Zorgen dat de play-downs vermeden worden is nu de doelstelling geworden.

“Nu Denkey vertrokken is, wachten toch nog een aantal bange maanden”, zegt Karl Vannieuwkerke aan Het Nieuwsblad. “Ik vrees dat het voor Cercle een strijd wordt om erin te blijven.”

Gevaarlijkste concurrent: STVV. “Sint-Truiden staat ook nog onderin, maar die hebben het voordeel van hun kunstgras. Meer dan 70 procent van zijn punten pakt STVV thuis. Als je dan de helft van de playdowns thuis speelt, weet je dat ze een voordeel hebben.”

Er staan op de kalender van de reguliere competitie nog amper 10 matchen. Bovendien eindigt Cercle met drie zware wedstrijden tegen Antwerp, Club en Anderlecht.

“In een driepuntensysteem kan het snel gaan. Een ploeg die 7 op 9 pakt, kan plots uit de gevarenzone geraken. Maar het wordt onderin sowieso spannend tot het einde. Ik schrijf Beerschot ook nog niet af hoor, want die speelden de afgelopen weken echt wel goede matchen.”