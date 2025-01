Marokko trekt Belgisch talent aan... met behulp van voormalige leden van de Belgische voetbalbond: "Ze zijn overtuigd door het project"

De Marokkaanse voetbalfederatie behaalt de laatste jaren indrukwekkende resultaten. Soms ten koste van het Belgische voetbal.

Het project van de Marokkaanse voetbalfederatie heeft in de afgelopen jaren indrukwekkende resultaten opgeleverd. Zo eindigden de Leeuwen van de Atlas als 4e op het WK 2022, voordat ze de U23 Africa Cup of Nations wonnen met hun Olympisch team.

Achter de schermen heeft Marokko ook overwinningen behaald, met name door bijvoorbeeld Bilal El Khannouss en Anass Zaroury te overtuigen om voor de Leeuwen van de Atlas te kiezen in plaats van de Rode Duivels.

Ook Belgen dragen bij aan dit werk. Chris Van Puyvelde, voormalig technisch directeur van de Belgische Voetbalbond, vervult sinds 2022 dezelfde rol in Marokko na zijn tijd in China. En Jacky Mathijssen, sinds 2023 en na het einde van zijn termijn als coach van de nationale beloften, is consultant voor de Marokkaanse voetbalfederatie.

Mathijssen die nu dus in Marokko zit, werkt aan de professionalisering van de jeugdacademie. In een interview met Het Nieuwsblad zei hij zeer onder de indruk te zijn van wat hij heeft gezien. "Wij hebben in België in Tubeke een mooi nationaal voetbalcentrum uit de grond kunnen stampen, maar in Rabat valt je mond pas echt open.

"Het Marokkaanse nationale complex behoort bij de mooiste ter wereld. Die jongens kiezen niet alleen voor Marokko uit vaderlandsliefde, ze worden ook overtuigd van het project", besluit hij.