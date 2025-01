Nu is het echt van moeten voor Philippe Clement, die al bijzonder slecht nieuws moet slikken voor levensbelangrijke derby tegen Celtic

Philippe Clement staat voor een levensbelangrijke wedstrijd. Donderdag speelt zijn Rangers tegen Celtic, en zijn job lijkt op het spel te staan.

Het loopt echt niet zoals het hoort bij het Rangers van Philippe Clement. De club heeft het dit seizoen bijzonder lastig, en de concurrentiestrijd met Celtic lijkt al zo goed als verloren.

Rangers staat na 18 speeldagen op de tweede plaats met 36 punten. Een tweede plaats, niet slecht, zou u misschien denken. Alleen is het verschil met leider Celtic al opgelopen tot 14 punten.

Dit maakt de derby van donderdag nog een pak belangrijker. De stoel van Clement wankelt bij Rangers, en alsof hij nog niet genoeg problemen heeft, kan hij ook geen beroep doen op zijn vaste doelman. Die werd met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd met "serieuze inwendige bloedingen" op oudejaar.

Ondertussen is de doelman alweer naar huis, maar een match spelen is nog geen optie. Clement sprak in aanloop naar de wedstrijd nog even met de pers. Over een eventueel ontslag wou hij duidelijk niet te veel praten.

"Ik sta hier zelfs met nog meer passie dan wanneer ik begon. Toen ik kwam, kende ik de mensen hier niet. De fans, het personeel, de spelers... Ik zie wat iedereen hier doet om terug op het niveau te komen waar we willen zijn", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.