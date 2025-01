OFFICIEEL: Charleroi komt met heel goed nieuws en haalt international nu definitief binnen

Charleroi komt al met heel goed nieuws voor de supporters. Aiham Ousou is vanaf nu definitief een speler van de Waalse club.

De transferperiode is nog niet begonnen in België, maar Charleroi heeft toch al serieus uitgepakt. Aiham Ousou werd definitief overgenomen, dat maakte de club zelf bekend.

Vorige zomer werd kwam Ousou naar Charleroi, van Slavia Praag. Toen op huurbasis, met een aankoopoptie, die nu gelicht werd. Hoeveel de Zebra's betaald hebben, is nog niet geweten.

Zijn komst viel meteen heel goed mee. Hij werkte zichzelf goed in en versierde aan het seizoensbegin snel een basisplaats. Vanaf de moment dat hij in de ploeg stond, bleef hij er ook in.

De centrale verdediger heeft ook al 11 caps op zijn naam staan bij de nationale ploeg van Syrië, al werd hij in Zweden geboren. Zijn contract bij Charleroi loopt nu tot 2028.