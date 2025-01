De duidelijkheid van Nicky Hayen, Hubert minder goed dan Riemer, de grote moeilijkheden van Leko: wie was de beste trainer van de Pro League in 2024?

Nicky Hayen is de coach die in 2024 het meeste punten per match behaalde in onze competitie. Opvallend: zijn naaste concurrenten... zijn niet meer actief als trainer in de Jupiler Pro League.

Bij het einde van het jaar hoort een balans. Deze week publiceerde de Pro League een grafiek met de beste prestaties van de coaches in 2024. Zonder verrassing staat Nicky Hayen op de eerste plaats. Terwijl Club Brugge er vorig seizoen slecht aan toe was, leidde de Belgische coach Blauw & Zwart naar hun 19e titel. En dit seizoen volgen de Bruggelingen Racing Genk op de voet. Nicky Hayen los op kop De naaste achtervolger van Nicky Hayen is niemand minder dan Alexander Blessin, de voormalige coach van Union, die deze zomer naar de Bundesliga en St. Pauli vertrok. De Duitse coach staat op de veertiende plaats en is nog steeds in functie. Op de derde plaats vinden we Brian Riemer. Hoewel het spel dat David Hubert heeft opgezet beter past bij Anderlecht en zijn supporters, doet de voormalige interim-coach het voorlopig niet beter dan de Deen. Verder op de lijst vinden we Hein Vanhaezebrouck, Thorsten Fink, "slachtoffer" van zijn tijd bij STVV, en een eervolle vermelding: Besnik Hasi. David Hubert staat net achter de coach van Malinwa, met een gemiddelde van 1,62 punt per wedstrijd. Ivan Leko heeft daarentegen een schamel gemiddelde van 1,05 punt per wedstrijd bij Standard, net iets meer dan het degradatieritme van 1 punt per wedstrijd. pic.twitter.com/eqcpAB7U03 — Pro League (@ProLeagueBE) 2 januari 2025