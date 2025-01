Speelt OH Leuven alweer een speler (met verleden bij Club Brugge) kwijt? 'Verrassende topclub komt zich roeren'

De vertrekkende spelers volgen elkaar op bij OH Leuven in het begin van deze transferperiode. Na Mickaël Biron is het nu de beurt aan Federico Ricca om Den Dreef te verlaten, voor een opmerkelijke terugkeer naar Zuid-Amerika.

Al enkele seizoenen heeft Oud-Heverlee Leuven als doel een team te vormen dat kan strijden voor een plek in play-off 1. Maar de Leuvenaars slagen er niet in voorlopig. Dit seizoen staat de ploeg uit het King Power @Den Dreef Stadion op de elfde plaats en vecht opnieuw om niet in de play-downs terecht te komen. Nog een vertrekker? Deze winter heeft de Leuvense directie enkele aanpassingen in de kern gepland om een rustiger einde van het seizoen te beleven, en dat betekent ... vertrekken. Door een gebrek aan speeltijd bij Leuven, heeft Mickaël Biron zijn uitleenbeurt voortijdig beëindigd en is teruggekeerd naar RWDM. Hij zal niet de enige winterse vertrekker zijn. Ricca op de uittocht? De Zuid-Amerikaanse pers, te beginnen met Muy Independiente uit Uruguay, meldt dat Federico Ricca deze winter Leuven zal verlaten om terug te keren naar Zuid-Amerika. Clubs zoals Independiente, Nacional en Universidad de Chile worden specifiek genoemd als geïnteresseerden om de rechtsback van OHL, die recentelijk nog de gelijkmaker scoorde in de laatste seconden tegen Standard, aan te trekken voor slechts 300.000 euro. De 30-jarige Uruguayaan kwam in 2019 naar België en Club Brugge voordat hij in 2022 naar Leuven verhuisde.





