'Ploeg uit Challenger Pro League gaat opmerkelijke concurrentie aan voor miljoenendeal'

Het is SK Beveren ernstig als het gaat over mogelijke promotie via de top-6 van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League. Daartoe willen ze zich deze winter ook heel graag gaan versterken. En daarbij mikken ze hoog.

Iqraam Rayners staat op het verlanglijstje van SK Beveren. Dat laat alvast Siya weten, een medium afkomstig uit Zuid-Afrika. Rayners is een 29-jarige centrumspits van de Mamelodi Sundowns uit het Zuid-Afrikaanse land. Concurrentie van Rangers De aanvaller was dit seizoen al goed voor zes doelpunten in tien wedstrijden en aan een prima seizoen bezig. Bovendien zijn er heel wat kapers op de kust voor de aanvaller van het team. Zo wil ook Rangers hem al eventjes in huis halen. Die deal zou SK Beveren nu dan ook heel erg graag willen gaan kapen, al zal dat zeker niet makkelijk zijn. Ook Costa op het oog Bij de Zuid-Afrikanen willen ze dan ook graag boter bij de vis. En de deal zou in de miljoenen kunnen/moeten gaan lopen. Bovendien willen ze bij Beveren ook heel erg hoog mikken. Zo zien ze ook wel wat in Ribeira Costa. Ook die middenvelder zouden ze heel graag willen aantrekken bij de Waaslanders. Die speler zou meer dan drie miljoen euro moeten kosten en lijkt daardoor dan weer géén spek voor de Wase bek te gaan worden.