Miskoop van Jesper Fredberg zou deze winter alweer kunnen vertrekken

Jesper Fredberg heeft enkele mooie successen geboekt tijdens zijn periode als CEO Sports van RSC Anderlecht. Hij heeft echter ook een aantal mislukkingen op zijn naam, waarvan gezegd kan worden dat Mads Kikkenborg daarbij hoort.

Olivier Renard heeft zijn handen vol voor zijn eerste winterse transferperiode. Natuurlijk vooral wat betreft de inkomende transfers: de zaak César Huerta is bijna afgerond, al deden er zich al wel problemen voor. Dat terwijl RSC Anderlecht onder andere behoefte heeft aan een centrale verdediger.

Maar er zullen ook spelers moeten vertrekken. Verschillende spelers zijn overbodig of zullen niet worden gehouden bij een goed bod. Onder hen bevinden zich enkele miskopen van Jesper Fredberg; dit geldt natuurlijk voor Zanka, die al wordt genoemd in de MLS en in Denemarken.

Maar ook Mads Kikkenborg. De Deense doelman kwam een jaar geleden over voor 1,3 miljoen euro van Lyngby, maar heeft nooit echt overtuigd dat hij de opvolger van Kasper Schmeichel kon worden of de vervanger van Colin Coosemans.

Dit seizoen is hij tweede keus geworden en kreeg hij zijn kans in de Beker van België onder David Hubert, tegen Tubize-Braine, zonder veel werk te hebben maar ook zonder te schitteren. Het lijkt duidelijk dat Kikkenborg een mislukte aankoop is en geen plaats meer heeft bij Anderlecht.

Volgens het Zweedse medium Fodballskanalen zou een club uit de Allsvenskan wel eens van deze situatie kunnen profiteren. Elfsborg zou op zoek zijn naar een nieuwe doelman en zijn oog hebben laten vallen op Mads Kikkenborg, die in Denemarken al wel indruk maakte bij Esbjerg en Lyngby.

Elfsborg zou contact hebben opgenomen met RSC Anderlecht en met Kikkenborg. Het is nu afwachten of er een bod zal komen voor Olivier Renard. De Deense doelman heeft een contract tot 2028 en wordt geschat op 600.000 euro door Transfermarkt.