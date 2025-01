Volgens Franky Van der Elst zijn zij de grootste outsiders om een topclub uit play-off 1 te zwieren: 'Dat kan zeker in hun voordeel spelen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met nog tien speeldagen te spelen in de reguliere competitie lijkt de top zes niet vast te staan. Het verschil tussen de zesde plaats van KAA Gent en de negende plaats van Dender bedraagt slechts drie punten.

Voor Hein Vanhaezebrouck lijkt de top zes voor dit seizoen wel al vast te staan. "De kleinere ploegen die zouden kunnen meedoen, laten het afweten. Westerlo begon sterk, maar viel terug, KV Mechelen hetzelfde."

Vanhaezebrouck heeft in Het Nieuwsblad zijn twijfels over de teams die vroeger in de strijd voor een Europese plek hadden kunnen meedingen, zoals Charleroi en Leuven. "Ze scoren zo moeilijk. Ze kunnen jaloers zijn op Dender, waar ze drie goede spitsen hebben." Hij wijst vooral naar Scheidler als een van de beste transfers van dit seizoen.

Franky Van der Elst is iets voorzichtiger. "Voor mij staan er nog maar vijf ploegen vast. Charleroi zou eventueel de plaats van Gent kunnen innemen", aldus de 63-jarige analist. Hij ziet Charleroi als een team dat ondanks hun inconsistentie in de competitie, de komende weken verrassend kan uitpakken. "Charleroi is de enige ploeg die nog zes keer thuis speelt, dus het kan nog spannend worden."

De situatie van KAA Gent baart Van der Elst zorgen. "Gent is zo onregelmatig, en nu is Dean ook uit tot de zomer, hun topschutter. Als Gent nu verliest van Dender, dan vrees ik voor hen."

Van der Elst zegt dat de komende weken cruciaal zullen zijn voor de ploegen die strijden voor een Europese plaats. "Er is nog genoeg tijd om de zaken recht te zetten, maar de druk wordt steeds groter voor die teams die nu falen."