Is de Jupiler Pro League weer in de mode bij (ex-)Rode Duivels?

Olivier Deman heeft getekend bij Antwerp, hij wordt uitgeleend door Werder Bremen. Hij zou niet de enige Belgische speler kunnen zijn die een nieuwe start maakt in de Pro League...

Een transfer naar het buitenland is vaak wat alle spelers die doorbreken in de Jupiler Pro League nastreven. En heel vaak moedigden zowel Domenico Tedesco als zijn voorganger Roberto Martinez deze gewoonte aan door spelers die in het buitenland spelen, te bevoorrechten ten opzichte van de sterkhouders van de Pro League.

Maar het is opvallend dat er nu een nieuwe trend is: naast Belgen die alles hebben meegemaakt in het buitenland en soms alles hebben gewonnen (Kompany, Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, Defour, Nainggolan...), zien we nu dat spelers terugkeren voordat ze zelfs de dertig hebben bereikt.

Afgelopen zomer besloten verschillende spelers dan ook om opnieuw aan de slag te gaan in eigen land op een leeftijd die doorgaans wordt beschouwd als de 'prime', het hoogtepunt van hun carrière: Dennis Praet, Leander Dendoncker, Thomas Foket.

En deze trend lijkt niet te stoppen. Vandaag heeft Antwerp de komst van Olivier Deman op huurbasis van Werder Bremen aangekondigd, anderhalf jaar na zijn vertrek bij Cercle Brugge. Hij zou niet de laatste kunnen zijn: Dante Vanzeir, vertrokken naar de MLS, staat op het lijstje van KAA Gent; Hannes Delcroix wordt genoemd... bij Standard.

Een stap terugzetten om vervolgens weer te schitteren in het buitenland? Niet onmogelijk natuurlijk. Maar voorbeelden van spelers die naar België terugkeerden om vervolgens hoger te springen dan vóór hun eerste vertrek zijn toch zeldzaam... zo niet onbestaande.

Mike Trésor, Divock Origi, Adnan Januzaj... ?

Hun namen zijn deze winter nog niet genoemd, maar er zijn wel veel Rode Duivels, nog geen dertigers, die in de komende maanden kunnen kiezen voor een terugkeer naar de Pro League via de achterdeur.

We denken uiteraard aan Mike Trésor, die het moeilijk heeft bij Burnley; aan Divock Origi, die aan de kant is gezet bij AC Milan; aan Adnan Januzaj, die slechts 300 minuten speelde bij Sevilla; aan Siebe Van der Heyen, zonder speeltijd bij Mallorca en genoemd bij... STVV. $$