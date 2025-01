RSC Anderlecht komt met heerlijk nieuws richting clash met Club Brugge

RSC Anderlecht weet zijn supporters dit seizoen enorm goed aan zich te binden. Het hoeft dan ook geen verrassing te heten dat ook de clash tegen Club Brugge inmiddels helemaal tot de nok is uitverkocht.

Twee opeenvolgende nederlagen hebben uiteindelijk geen enkele domper gezet op het enthousiasme van de supporters van RSC Anderlecht. Dat blijkt ook alweer uit het nieuws dat deze dag naar buiten kwam.

Vol huis tegen Club Brugge

Tenzij het uiteraard het belang van de affiche was die het mogelijk maakte de 0 op 6 in perspectief te plaatsen. Zo maakte Sporting Anderlecht maandagmiddag bekend dat de topper tegen Club Brugge, die komende zondag op het programma stond in Lotto Park, uitverkocht is.

Dat is geen verrassing, aangezien bijna elke thuiswedstrijd van RSCA dit seizoen een totale uitverkoop werd. Dat was ook het geval tegen de gepromoveerde Dender die het jaar 2024 met een nederlaag afsloot (2-3).

Afscheid van Gille van Binst?

Zondag zullen ze tegen Brugge wel beter moeten presteren, niet alleen beter dan tegen Dender maar ook dan tijdens de laatste ontmoetingen van paars-wit tegen de Belgische top. De uitstapjes naar Genk en Brugge lieten de zeer grote kloof zien die er nog steeds bestaat tussen RSCA en de beste ploegen van het land.

Ook mogen we deze zondag een emotioneel moment en een mooi eerbetoon verwachten voor Gille Van Binst, die ons helaas op 3 januari 2025 verliet. Van Binst won met Anderlecht in de jaren '70 4 Europa Cups en was één van de iconen.