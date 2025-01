📷 Lamkel Ze wacht officiële berichten niet af en gaat met opmerkelijk rugnummer aan de haal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Didier Lamkel Zé staat op het punt terug te keren naar België. De Kameroense middenvelder, die zijn contract bij de Turkse club Fatih Karagümrük liet ontbinden, ging maandag zijn medische tests ondergaan in Limburg. Hij is ondertussen al aangekomen op Stayen, een contract komt er eerstdaags.

Na avonturen bij Royal Antwerp FC en KV Kortrijk is Didier Lamkel Zé terug van nooit helemaal weggeweest. De speler zal na zijn medische testen normaliter een contract tekenen bij STVV. Officieel hebben De Kanaries dat nog niet gemaakt, maar Lamkel Ze zelf wel. Hij zal met het nummer 10 spelen, zo blijkt.

Geen speeltijd in Turkije

De 28-jarige Lamkel Zé had de afgelopen maanden geen speeltijd bij de Turkse tweedeklasser Fatih Karagümrük. Door betalingsproblemen besloot hij om zijn contract te beëindigen en zijn zinnen te zetten op een terugkeer naar België.

Hij arriveerde al in ons land en zijn medische tests staan maandag gepland. Ondertussen passeerde het woelwater al letterlijk de revue op Stayen, want daar kwam hij op maandag aan.

Nieuwe kans voor Lamkel Zé

De onderhandelingen zijn voorspoedig verlopen en beide partijen lijken dicht bij een akkoord te zijn. Als alles volgens plan verloopt, zal de Kameroener maandag een krabbel zetten over een verbintenis die hem tot het einde van het seizoen in Limburg zal houden.

Er is sowieso wel wat kwaliteit nodig bij STVV, dat pas veertiende staat. Rest de vraag of het woelwater Didier Lamkel Zé de oplossing zal worden voor Felice Mazzu en zijn troepen. De winger wil zijn carrière herlanceren in België.