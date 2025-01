Dimitri De Condé krijgt nu wel een zware straf opgelegd: Genk-bestuurder moet zwaar oppassen

Dimitri De Condé, technisch directeur van Racing Genk, heeft van de politierechter een alcoholslot opgelegd gekregen.

De 50-jarige bestuurder werd op 10 december 2023 betrapt op rijden onder invloed na de wedstrijd Eupen-Genk. Tijdens een controle in Heppen blies hij positief, wat leidde tot een strengere straf vanwege zijn verleden als recidivist.

De overtreding van december 2023 is niet de eerste keer dat De Condé in de problemen komt met alcohol achter het stuur. In 2015 werd hij al eens betrapt met 0,8 promille alcohol in zijn bloed.

Toen kreeg hij een boete van 1.200 euro, maar werd hem een rijverbod bespaard. Deze keer verplichtte de politierechter hem echter tot een alcoholslot, een maatregel die een jaar zal gelden.

Naast het alcoholslot legde de rechter hem een rijverbod van drie maanden en een boete van 4.000 euro op. De Condé moet ook medische en psychologische testen ondergaan en zowel zijn theoretisch als praktisch rijexamen opnieuw afleggen. Hiermee hoopt men herhaling in de toekomst te voorkomen.

Ondanks zijn juridische problemen blijft De Condé sportief succes boeken bij Racing Genk. De club staat stevig aan de leiding in de competitie en speelt vanavond de kwartfinale van de beker tegen STVV.