Coach Thorsten Fink doet uitspraak die Genk-fans heel graag zullen horen na winst in Croky Cup tegen STVV

KRC Genk speelt de halve finale van de Croky Cup. Ze wonnen de Limburgse derby tegen STVV met 0-4 in de kwartfinales. Coach Thorsten Fink benadrukte nog eens hoe belangrijk de Beker is voor zijn ploeg.

KRC Genk zette een geweldig resultaat neer op het veld van de grote rivaal, STVV. Racing won met 0-4 na doelpunten van Hyeon-gyu Oh (2x), Zakaria El Ouahdi en Noah Adedeji-Sternberg.

Genk bekert dus terecht verder. Club Brugge is het enige wat de Limburgers nog in de weg staat om in de finale te geraken. Natuurlijk niet gemakkelijk, dat beseft ook coach Thorsten Fink, al denkt hij wel dat het mogelijk is om de eindwinst te pakken.

"De Beker is voor iedereen belangrijk, het is de kortste weg naar Europa en alle ploegen weten dat. Ik denk dat het voor ons mogelijk is om de Beker te winnen. Maar we in de volgende ronde hebben we met Club Brugge al een lastige tegenstander", legde hij uit.

"Maar de Beker is niet alles, het seizoen geeft een veel beter beeld over alles", wil hij er wel bij vermelden. "In de Beker kun je er snel uit liggen."

"Daar is maar één slechte beslissing van de scheidsrechter, een strafschop of een rode kaart voor één van mijn spelers voor nodig. Voor ons is het wel heel belangrijk", benadrukt hij.