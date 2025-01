Eindelijk! Dennis Praet heeft, 6 maanden na zijn aankomst, zijn referentiematch gespeeld (en heeft het juiste moment gekozen)

De man van de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise? Men zou Tjaronn Chery kunnen aanduiden, met een dubbele goal, of een ongrijpbare Vincent Janssen. Maar Dennis Praet, met een goal, een assist en veel intelligentie in zijn spel, verdient misschien wel deze titel.

De terugkeer van Dennis Praet in de Jupiler Pro League verliep tot nu toe niet zoals gehoopt. De Gouden Schoen van 2014 was teleurstellend, bijzonder afwachtend met de bal en leek zelfs een beetje te verstoppen wanneer hij deze niet had.

Toen verheugde hij de toeschouwers in een Anderlecht-shirt maar na enkele transfers verloor Praet langzaam zijn plek bij Leicester City. Tot hij zich moest neerleggen bij een terugkeer naar zijn geboorteland. "Ik maak stap voor stap vooruitgang... Ik had niet getraind en had al lang niet gespeeld", herinnert Dennis Praet zich na zijn eerste echte goede wedstrijd in het shirt van Antwerp, afgelopen woensdag.

Tijdens de kwartfinale tegen Union was de voormalige Anderlecht-speler direct of indirect betrokken bij 3 van de 5 doelpunten van zijn team. En ook los daarvan was hij op dreef, met gevaarlijke voorzetten en flitsende acties, vaak in één beweging. Bij de 3-1 was zijn deviatie van een lange bal van Alderweireld naar Vincent Janssen doorslaggevend.

Praet voegde vervolgens statistieken toe aan zijn prestatie door de assist te geven voor de 4-1 met een mooie pass richting Kerk. Vervolgens, bij het ontvangen van een voorzet van Kobe Corbanie, scoorde hij zijn eerste doelpunt in het shirt van Antwerp. Het doelpunt zal verdwijnen in de details van de wedstrijd, maar het kan hem alleen maar goed doen.

"Natuurlijk ben ik hier blij mee, maar ik ben vooral blij met hoe we deze wedstrijd hebben gewonnen tegen een Union dat toch in goede doen was," benadrukt hij bij RTL Sports. "Je ziet aan de houding van het team dat deze beker belangrijk voor ons is, we willen absoluut winnen". Antwerp heeft in ieder geval de titelverdediger met verve uitgeschakeld.