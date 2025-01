Het wordt concreet voor Anderlecht-speler: deze club wil hem nu weghalen uit Lotto Park, Olivier Renard krijgt extra werk

Anderlecht kan niet enkel Zanka verliezen deze wintermercato, ook voor Luis Vazquez is er concrete interesse. De Argentijnse spits zou ook niet doof zijn voor de aanbieding, want hij wil meer speelminuten.

Het is Sevilla dat al heeft geïnformeerd naar Vazquez. En bij Anderlecht zijn ze momenteel op twee benen aan het hinken als ze echt serieus komen aankloppen. Vazquez is immers de enige doublure voor Kasper Dolberg. Aan de andere kant is zijn bijdrage dit seizoen heel beperkt en is het niet helemaal duidelijk of hij ooit kan uitgroeien tot eerste spits.

Enkel bij goed bod wordt er geluisterd

Vazquez kreeg dit seizoen nog maar 790 minuten over alle competities gezien. Da's weinig voor een spits die bijna even duur was als Dolberg. Zijn bijdrage? 3 goals en 2 assists in 29 matchen.

Bij Sevilla hadden ze hem als plan B op het lijstje staan. Hun eerste poging bij de Braziliaan Juninho, spits bij Qarabag, mislukte echter. Nochtans stonden zijn medische testen al gepland, maar toen de oliedollars van Al-Shabab begonnen te rinkelen, keerde hij zijn kar.

Anderlecht wil naar alle aanbiedingen luisteren, maar dan moeten ze er zelf wel beter van worden én moet er een vervanger klaar staan. Anderlecht wil hem niet per se laten vertrekken, maar voor Olivier Renard is er niemand onverkoopbaar gezien het juiste bod.

Vervanger

Anderlecht betaalde twee jaar geleden nog 4,5 miljoen voor hem aan Boca Juniors. Sevilla zal dus met een serieus bod moeten komen. Uiteraard zou het voor Vazquez zelf wel een interessante competitie zijn: ze spreken er zijn moedertaal en het is er een pak hoger aangeschreven (en warmer) dan hier.

Bij Anderlecht waren ze intussen wel al aan het rondkijken voor een extra spits, want een topclub met slechts twee centrale aanvallers vind je niet zoveel. Er zal dus wel een lijstje klaar liggen, maar de prioriteit van Renard ligt momenteel bij het halen van verdedigers. Als Sevilla hem echt wil, zullen ze dus waarschijnlijk geduld moeten hebben.