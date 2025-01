Fink voelt de bui al hangen voor bekermatch op Club Brugge: "Alles zal niet plots slecht zijn"

KRC Genk speelt woensdagavond de eerste match van de halve finale van de Croky Cup. Tegenstander is Club Brugge.

KRC Genk begint aan zijn dubbel duel in de halve finale van de Beker van België in het Jan Breydelstadion. Op woensdag 5 februari volgt de terugmatch in Genk.

Dat de kwalificatie over twee matchen in plaats van eentje veroverd wordt, maakt voor Thorsten Fink een duidelijk verschil.

“We zitten qua niveau zo dichtbij mekaar, dat ik niet verwacht dat de beslissing al in de heenwedstrijd zal vallen”, vertelt de Genkse trainer aan Het Belang van Limburg. “Daarom ben ik ook blij dat we de terugmatch over drie weken voor eigen publiek mogen afwerken.”

De thuisreputatie van de Limburgers is gigantisch. “Met tien thuiszeges op een rij hebben we al getoond hoe sterk we thuis zijn. Maar ook in Brugge spelen we om te winnen, daar ligt onze kracht.”

Toch voelt Fink ook dat de halve finale wel het eindstation kan zijn. “Details zullen echter het verschil maken: een rode kaart, foute inschatting van een verdediger of verkeerde beslissing van de scheidsrechter bijvoorbeeld. Alles zal dan ook niet plots slecht zijn, mochten we het net niet halen.”