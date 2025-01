Opvallende afwezigen bij Club Brugge voor topper in de Beker tegen KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge ontvangt KRC Genk woensdagavond voor de halve finale van de Croky Cup. Blauw-zwart deelde daags voordien zijn selectie mee.

Woensdag staat er met Club Brugge-Racing Genk een geweldig affiche op het programma in de Croky Cup. Eén van de twee hoogst geplaatste clubs in de JPL zal in ieder geval de bekerfinale spelen.

De heenwedstrijd zal gespeeld worden op het Jan Breydelstadion. Daags voor de wedstrijd maakte Club zijn selectie al bekend.

Daarin valt op dat Andreas Skov Olsen er nog steeds niet bij is. Ook Joaquin Seys en Zaid Romero zijn afwezig op de lijst.

Skov Olsen werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een transfer naar Wolfsburg, waar Club Brugge voorlopig niet aan wil meewerken. Volgens Het Laatste Nieuws heeft zijn afwezigheid hier wel niets mee te maken.

De krant stelt dat hij simpelweg onvoldoende hersteld is om tegen Racing Genk in actie te komen. Ook Romero werd de laatste tijd gelinkt aan een vertrek. Zou er achter zijn afwezigheid wel meer te zoeken zijn?