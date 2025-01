Club Brugge-coach Nicky Hayen moet nog belangrijke knoop doorhakken voor topper in de Beker tegen KRC Genk

Club Brugge speelt woensdagavond de topper tegen KRC Genk in de Croky Cup. Nicky Hayen zal nog minstens één belangrijke knoop moeten doorhakken.

Woensdag staat er in de halve finales van de Croky Cup een zeer interessant affiche op het programma. Club Brugge neemt het dan op tegen KRC Genk in het Jan Breydelstadion.

Een duel waar naar wordt uitgekeken, tussen de nummers één en twee van de Jupiler Pro League. Club maakte dinsdagavond zijn selectie al bekend. Daar vinden we geen Skov Olsen, Seys of Romero terug.

Coach Nicky Hayen zal alvast één belangrijke knoop moeten doorhakken, want wie zal er in doel staan? Het is gebruikelijk dat de tweede doelman in Beker aantreedt, dat is bij Club ook het geval normaal gesproken.

Nordin Jackers stond de voorbije drie bekerduels in doel, maar nu staat de bekerfinale plots op het spel. Club speelt dan ook nog eens tegen de competitieleider Genk. Volgens Frank Boeckx is het logisch om Simon Mignolet dan in doel te zetten.

"Als je in de halve finales staat, wil je toch met je sterkste elf spelen", opent hij bij Het Laatste Nieuws. "Simon is de nummer één. Als er geen afspraken zijn gemaakt, zou ik de keuze voor hem logisch vinden. Je bent nu zo ver gekomen. En het zijn fiftyfifty-wedstrijden. Dan stel je toch je sterkste elf op."

Maar hij ziet ook argumenten om voor Jackers te kiezen. "Hij heeft al bewezen dat hij het kan. Dat hij een goeie stand-in is voor Simon. En als je straks doorgaat in de Champions League, dan komen er nog eens twee matchen bij. Als je naar het grotere plaatje kijkt, dan is het misschien wel ok om de beker aan Jackers te geven."