KRC Genk pakt uit met leuk nieuws, Dimitri de Condé in de wolken: "Een buitengewoon talent met een enorm potentieel"

KRC Genk kwam donderdag met leuk nieuws. Josue Kongolo heeft zijn contract verlengd tot 2028.

KRC Genk blijft ieder jaar grote talenten in Europa lanceren. Afgelopen zomer werd Bilal El Khannouss nog verkocht aan Leicester City, terwijl Chelsea 20 miljoen euro betaalde voor Mike Penders (die nog wordt uitgeleend aan Genk).

Het is iets waar de club trots op is, en mag zijn. Nu komen ze met goed nieuws over een speler die in Limburg werd opgeleid.

Het contract van Josue Kongolo werd verlengd tot 2028. De verdedigende middenvelder loopt al 10 jaar rond in Genk en zal er dus nog wat langer verblijven.

"Ondanks interesse uit de Bundesliga, kiest de sympathieke Antwerpenaar voor een verlengd verblijf in Genk", klinkt het bij de club. In totaal kwam de 18-jarige al 6 keer uit voor de A-ploeg, terwijl hij al 31 wedstrijden speelde bij Jong Genk.

Dimitri de Condé is duidelijk in de wolken. "Josue is een buitengewoon talent met een enorm potentieel. Zijn keuze om bij ons te blijven, bevestigt niet alleen zijn vertrouwen in de club, maar ook onze reputatie als ideale omgeving voor jonge spelers om zich te ontwikkelen", vertelde hij volgens de clubmedia.