Nieuwkomer kijkt er naar uit, maar is stunt tegen Genk op toerental niet te hoog gegrepen? Dit hebben ze er bij KVM over te zeggen

Binnen een paar dagen krijgen ze bij KVM met Genk een leider over de vloer die weer op toerental is sinds de korte winterbreak. Het is wel een affiche die de Mechelaars goed ligt: de laatste negen keer speelden de Kakkers thuis tegen Genk minstens gelijk.

Op basis van de geschiedenis kan KV hoopvol uitkijken naar deze affiche, maar op basis van de huidige realiteit is het iets anders. Genk heeft na een klinkende 0-4 bij STVV en een zege met een man minder tegen OHL de smaak weer te pakken. KV Mechelen daarentegen heeft al zes competitiematchen op rij niet meer gewonnen.

"Nu komt er weer een moeilijk programma aan, maar elke match is moeilijk. Wij moeten gewoon zo snel mogelijk drie punten pakken, het maakt niet uit tegen wie", ligt Geoffry Hairemans niet wakker van de tegenstander. Benito Raman schenkt er iets meer aandacht aan. "Ik speel liever tegen een ploeg die voetbal brengt dan tegen een ploeg die alleen maar vecht en lange ballen speelt. Dat ligt ons ook veel beter."

Eerste thuismatch voor KV Mechelen-speler Hammar

Bij wie de datum van zaterdag zeker in het rood staat aangeduid, is Fredrik Hammar. Voor de man die uit bij Cercle debuteerde, wordt het zijn eerste kennismaking met het thuispubliek van Malinwa. "Natuurlijk kijk ik er naar uit om voor het eerst in eigen huis te spelen en de energie van het publiek te proeven. Dat zal het ook wat makkelijker maken", aldus de verdedigende middenvelder.

De Zweed is vastberaden om zich te bewijzen. "Je wil meteen een impact maken en de supporters blij maken. We zullen ook wat teren op revanchegevoelens en op zoek gaan naar de drie punten", wil hij de uitschuiver van vorig weekend rechtzetten. Ze hebben hem bij Mechelen meteen nodig en hij heeft dan ook het nodige gedaan om klaar te zijn.

Middenvelder KVM moet beter worden met meer ritme

"Alles is snel gegaan met Mechelen. In Zweden duurt de competitie van januari tot november", haalt Hammar aan, die al gemerkt heeft dat de snelheid van uitvoering in België iets hoger ligt. "De rustperiode ligt bij ons in de kerstperiode. Ik heb geprobeerd om in vorm te blijven, maar het is altijd moeilijker als je dat in je eentje moet doen." Hoe meer competitieritme, hoe meer hij een betere versie van zichzelf moet kunnen laten zien.