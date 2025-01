OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe doelman eindelijk beet

KVC Westerlo heeft donderdag zijn tweede wintertransfer officieel voorgesteld. Andreas Jungdal wordt gehuurd van Cremonese.

KVC Westerlo stelde Isa Sakamoto onlangs voor als eerste wintertransfer. Hij komt de aanval versterken als centrumspits. Nu hebben de Kemphanen opnieuw een transfer afgerond.

Donderdag maakten ze de komst van Andreas Jungdal officieel bekend. Hij wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Cremonese.

In de deal zit ook een aankoopoptie. Als Westerlo tevreden is van zijn prestaties, kan hij dus definitief worden overgenomen.

Jungdal is 22 jaar oud en werd opgeleid in de jeugdacademie van AC Milan. Nadien trok hij naar Cremonese waar hij in totaal 20 keer in doel stond en 10 clean sheets behaalde. Dit seizoen kwam hij nog wel niet in actie.