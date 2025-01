OFFICIEEL: OH Leuven zegt vaarwel tegen sterkhouder, die naar Griekenland verhuist

Hamza Mendyl heeft OH Leuven na 2,5 seizoen verlaten en maakt de overstap naar de Griekse eersteklasser Aris FC. De 27-jarige linksachter heeft een contract van anderhalf seizoen ondertekend in Thessaloniki, met een optie op een extra jaar.

De Marokkaanse linksachter kwam in de zomer van 2022 over van het Duitse Schalke 04. Vanaf het begin was hij een belangrijke kracht op de linkerflank bij OH Leuven.

In 71 officiële duels voor de club scoorde hij drie keer en gaf hij negen assists. Dit seizoen speelde hij nog 14 keer.

Voordat hij naar OH Leuven kwam, speelde Mendyl voor verschillende andere clubs. Hij begon zijn Europese carrière bij Lille in Frankrijk, voordat hij werd verhuurd aan Dijon. Ook speelde hij kortstondig voor het Turkse Gaziantep.

Aris Saloniki, momenteel de nummer vijf in de Griekse Super League, heeft dit seizoen sterke prestaties neergezet en hoopt met Mendyl een ervaren verdediger toe te voegen aan het team. De club heeft 27 punten verzameld na 18 speeldagen.

Met het vertrek van Mendyl is OH Leuven inmiddels op zoek naar een geschikte vervanger. De club heeft aangegeven al in gesprek te zijn met potentiële nieuwe aanwinsten voor de linkervleugel.