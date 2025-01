Trossard als Kevin De Bruyne en Tielemans als Lukaku: Rode Duivels schitteren in topwedstrijd Premier League

Arsenal en Aston Villa hebben een zeer interessante wedstrijd gespeeld. Het werd een billijk gelijkspel dat eindigde op 2-2. Diverse Rode Duivels eisten een absolute glansrol op in de wedstrijd.

Een verplaatsing naar het Emirates Stadium is altijd speciaal voor Unai Emery. Voor deze wedstrijd tegen zijn voormalige team Arsenal had de Baskische coach Youri Tielemans gekoppeld aan Amadou Onana op het middenveld van de Villans.

Aan de overkant stond ook Leandro Trossard in de basis. En hij was het die de Gunners de beste start bezorgde met een perfect gedoseerde voorzet voor Gabriel Martinelli bij de openingstreffer na 35 minuten.

Brilliant wing play from Trossard and cool finish by Martinelli to give Arsenal the lead vs. Villa. pic.twitter.com/TfB7Z4Y1Lz — Timber & Calibriel (@timberCalibriel) January 18, 2025

De Rode Duivel herhaalde in de tweede helft met nog een assist, deze keer voor Kai Havertz na een uur in de wedstrijd om zo de voorsprong te vergroten. 2-0 voor Arsenal en dus de wedstrijd beslist? Dat was buiten Youri Tielemans gerekend.

Tweede goal Arsenal, tweede assist Trossard! 🅰️🇧🇪 pic.twitter.com/cNazwgoDPR — Play Sports (@playsports) January 18, 2025

Vijf minuten na het tweede doelpunt van The Gunners verkleinde Tielemans de kloof op een manier die we misschien minder van hem gewend zijn: in plaats van de assist te geven, ging de middenvelder voorbij zijn man in het strafschopgebied en kopte hij de bal in het doel.

Youri Tielemans brengt @AVFCOfficial weer in de wedstrijd! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/PEykkWJIyB — Play Sports (@playsports) January 18, 2025

Het doelpunt van de hoop voor Aston Villa, dat aandrong en uiteindelijk gelijkmaakte via Ollie Watkins. De wedstrijd had daarna nog naar beide kanten kunnen kantelen, maar het bleef bij 2-2. Arsenal verliest zo opnieuw terrein op Liverpool. Aston Villa staat zevende, twee punten achter de vierde plek van Newcastle United.