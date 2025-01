🎥 De nieuwe held van RSC Anderlecht geniet er zelf met volle teugen van: iedereen heeft hetzelfde over hem te zeggen

De nieuwe held van RSC Anderlecht is gearriveerd. Naam: César Huerta. Roepnaam: Chino. Hij is amper aangekomen in België of hij ontpopt zich al tot publiekslieveling bij zijn nieuwe ploeg.

Na amper één optreden in onze competitie hoeven we nog niet te overdrijven over zijn kunsten. Daar staat tegenover dat vertrouwen wel heel belangrijk is voor een aanvallend ingestelde voetballer. Als die niet in één van zijn eerste wedstrijden scoort, dan kan het een complex worden. Daar hoeft César Huerta zich bij Anderlecht al helemaal geen zorgen over te maken.

De Mexicaan komt dus binnen met een knaller en daar heeft hij zelf ook zichtbaar van genoten. De speler heeft zelf een filmpje gemaakt dat inmiddels op de sociale media van RSC Anderlecht prijkt. Het laat het feestgedruis na de match in Kortrijk zien: Een breed glimlachende Huerta schreeuwt het zelf uit: "Vamos!" Zijn karakter zal in Brussel wellicht goed aarden.

Enkel positieve woorden voor 'Chino'

Hij zorgde er voor dat het hele vak met uitzinnige Anderlecht-supporters in ogenschouw werd genomen. "Olé, olé, olé, olé, Chino, Chino", klonken de gezangen. Het vieren met de fans bevalt hem duidelijk. De commentaren onder het filmpje zijn op X ook veelzeggend. Er zijn enkel positieve woorden voor de man die zijn thuisland verliet voor een Belgisch avontuur.

Chino 🇲🇽 , will make us so happy now and in the future — Dimitri Verstraeten (@DimitriVerstra1) January 19, 2025

"Geweldige match Chino, hopelijk doet hij zo meer vertrouwen op, hij kan nog beter. We missen je hier bij Universidad Nacional", schrijft een zekere Carlos uit Mexico. "De nieuwe chouchou van het Astridpark", wordt de man die bij paars-wit tot 2029 tekende ook al genoemd door een ander account. "Wat een manier om je debuut te maken Chino", schrijft Purple Anderlecht dan weer.

Grote verwachtingen bij Anderlecht-fans

"Chino zal ons blij maken, nu en in de toekomst", is de verwachting van Dimitri Verstraeten. Een andere 'ket' doopt Huerta nu al om tot de 'GOAT'.