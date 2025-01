Operatie Redding begint voor Thomas Buffel en die heeft daar dit over te zeggen

Voor Jong Genk worden het pittige maanden in 2025. Op dit moment staat het team na het failliet van KSMK Deinze laatste met amper elf punten. Operatie Redding moet beginnen tegen Seraing, meteen een heel belangrijk duel.

Seraing is voorlopig veertiende in de stand met veertien punten, Jong Genk is vijftiende (en laatste) met elf punten. Bij een overwinning kunnen ze dus al naast de Luikenaars komen in de stand en al een goede zaak doen in het klassement.

Belangrijk duel tegen Seraing

Ook de voorbije twee seizoenen wist Genk zich vooral na Nieuwjaar te redden. Op zich is dat niet helemaal onlogisch, want elke jaargang moeten ze beginnen met een nieuwe rist aan jonge spelers en dan kan het even duren om die in te passen.

Zo ook dus dit seizoen. Coach Thomas Buffel blijft er in ieder geval opmerkelijk hard in geloven: "We moeten dezelfde mentaliteit aan de dag leggen als de laatste weken en maanden", klinkt het in Het Belang van Limburg.

Alles op alles voor de redding

"We speelden tot de laatste minuten mee voor meer punten. Nu komt het erop aan onze kansen beter te benutten en slimmer te spelen door af en toe dat foutje te maken."

Sowieso kunnen het nog héél spannende weken en maanden worden. De kloof met het nummer negen is nog steeds maar vijf punten en er is door het failliet van Deinze maar één degradant meer.