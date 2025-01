Een risicopatiënt, maar Yves Vanderhaeghe is het daar niet mee eens en maakt zich kwaad: "Het lijkt wel alsof wij dat automatisch krijgen"

Joao Silva is een risicopatiënt bij KV Kortrijk. Nochtans is de Portugese verdediger er kapitein, maar hij maakt ook nogal wat foutjes. Tegen Anderlecht incasseerde hij een domme rode kaart na twee keer geel in drie minuten.

Yves Vanderhaeghe blijft echter vertrouwen hebben in zijn aanvoerder. "In de matchen voor mijn komst maakte hij inderdaad enkele fouten, maar ik vind dat hij zich de laatste weken aan het herpakken is", aldus de trainer. "Hij heeft soms dingen gedaan die op 1A-niveau niet horen, maar los daarvan speelt hij wel elke week zijn match." Vanderhaeghe uitte ook kritiek op de beslissingen van de scheidsrechter. "Die rode kaart was absurd. Het lijkt soms alsof elke fout van Kortrijk automatisch een kaart oplevert." "Als je dat vergelijkt met de fouten die wij soms tegenkrijgen en waar niets voor wordt gegeven, dan wordt dat op den duur frustrerend. Ik wil niet klagen over de refs, maar soms is het gewoon te veel", zuchtte de coach. De rode kaart van Silva werd breed besproken, maar Vanderhaeghe neemt het op voor zijn speler. "Ik zie hem niet als de schlemiel. Hij probeert Verschaeren de bal af te pakken en maakt een overtreding, dat kan gebeuren. Bij die tweede kaart trapt hij niet in het gezicht van de spits, hij trapt de bal weg. Voor mij is dat nooit een tweede gele kaart." De situatie wordt er niet gemakkelijker op voor Kortrijk, zeker niet in defensief opzicht. "De omstandigheden zijn niet ideaal", erkent Vanderhaeghe. "Wie moet ik anders zetten? Ik heb geen andere fitte verdediger en moet nu al noodgedwongen schuiven."