Gewezen sterke man van KV Oostende verlaat Beerschot voor Zulte Waregem: "Kon te weinig mezelf zijn"

Vanaf afgelopen weekend is Nils Vanneste de nieuwe coördinator van de Essevee Academie. Dat maakte de club bekend op zijn officiële kanalen. De man komt over van Beerschot en heeft

De voormalige Sportief Directeur van KV Oostende kwam over van Beerschot en vervangt er Joric Vandendriessche, die naar Gent trok. Vanneste heeft meer dan 10 jaar ervaring in het profvoetbal. Bij Beerschot was hij head of recruitment and development.

Essevee heeft als enige ploeg uit 1B een plekje met zijn jeugdploegen op het Elite 1A-niveau. Nu moet Vanneste er de professionalisering gaan verder zetten. Ondertussen lijkt hij helemaal klaar om die taak op zich te nemen.

Vanneste blikte nog een keertje terug op zijn tijd bij Beerschot: "Beerschot is een mooie club, maar ze zat wel in een moeilijke situatie en na een paar maanden werd duidelijk dat er alweer veel zou veranderen. De stabiliteit was wat weg."

Ideale werkomstandigheden

"Veel werk dat ik deed kon niet verdergezet worden en beslissingen nemen was moeilijk. Ik zat zeker niet met mijn vingers te draaien, maar ik bleef toch op mijn honger zitten en dan krijg ik het moeilijk."

"Ik wil mijn ei kwijt kunnen, maar had te vaak het gevoel dat ik door alle veranderingen te weinig mezelf kon zijn", aldus Vanneste in Het Nieuwsblad. Bij Essevee komt hij naar eigen zeggen terecht in ideale werkomstandigheden.