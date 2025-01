Nieuw probleem voor Anderlecht? Spooktribune afgebroken door schuldeisers: "Niet betaald, we nemen ze mee"

SK Deinze werd een tijdje terug failliet verklaard. Een ploeg uit de Jupiler Pro League had plannen met de Dakota Arena. Ondertussen wordt een 'spooktribune' er alvast afgebroken.

Het verhaal van SK Deinze in de Challenger Pro League is al eventjes helemaal geschreven. Een overname bracht niet de oplossing, waarna het faillissement volgde.

Juridische slag

Het stadion stond sindsdien leeg en werd niet meer gebruikt, maar voldoet wel aan alle normen, onder andere ook om wedstrijden live uit te zenden. En dus koos RSC Anderlecht ervoor om daar de wedstrijden van de U23 - de RSCA Futures - te gaan spelen.

Ondertussen is er wel een tribune minder in Deinze. De (nooit gebruikte) spooktribune die onderdeel was van een juridische slag? Die wordt op dit moment afgebroken.

Tribune meegenomen

Het bedrijf dat de tribune aan de ploeg verhuurde is een van de schuldeisers. “We nemen de tribune weer mee, want de huur ervan werd toch al even niet betaald", lieten zij weten aan Het Nieuwsblad.

Rest de vraag: zijn de beloften van Anderlecht en eventueel de vrouwen nog welkom én zijn er dan nog genoeg plaatsen over om profvoetbal te spelen in het stadion? “Er moeten 1.200 zitplaatsen zijn in de reeks 1B en die zijn er, ook zonder die tribune”, zegt eigenaar Denijs Van De Weghe tegen Het Laatste Nieuws. “Het contract met Anderlecht loopt nog tot eind mei, daarna zien we wel.”