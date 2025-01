Anderlecht zal heel wat oude bekenden tegenkomen in Tsjechië: "David Hubert? Ik kon het niet geloven"

Deze donderdag wacht Viktoria Plzen vol spanning op RSC Anderlecht. De Tsjechen hebben kunnen rekenen op advies van enkele Anderlecht-kenners, ook binnen de huidige kern.

Onder de vele Tsjechische spelers die RSC Anderlecht hebben gekend (zoals Jan Polak en Ondrej Mazuch), zijn er ook geweest van wie het succes relatief beperkt was. Eén van hen kwam rechtstreeks van Viktoria Plzen en werd daarom geïnterviewd door de lokale pers: het gaat om Jan Lecjaks, die op 34-jarige leeftijd nog steeds actief is bij Nea Salamis.

In het seizoen 2010-2011, na enkele goede jaren bij Viktoria, werd hij uitgeleend aan RSC Anderlecht en speelde hij maar liefst 40 wedstrijden in het paars-witte shirt. "Het was een droom die uitkwam voor mij om bij zo'n grote club te spelen. Er waren al drie Tsjechen bij de club, wat mijn integratie vergemakkelijkte", herinnert Lecjaks zich in een interview met Idnes.

Lecjaks en de fout tegen Partizan

"Biglia speelde op het middenveld, Lukaku voorin... het was een droom (...) ik kreeg speeltijd, ik ontwikkelde mezelf, ik maakte kennis met Europees voetbal. Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou spelen." Lecjaks maakte deel uit van de lange lijst linksbacks die bij Sporting arriveerden als concurrenten van Olivier Deschacht en wist zich geleidelijk aan als basisspeler te vestigen, met name door alle play-off-matchen te spelen.

Maar fouten en onvoldoende statistieken overtuigden Anderlecht destijds om de aankoopoptie niet te lichten. Met name zijn zeer slechte wedstrijd tegen Partizan Belgrado, met een eigen doelpunt en fatale fouten, blijven in het geheugen. "Silvio Proto grapte vaak over mijn eigen doelpunt tijdens die wedstrijd", geeft Jan Lecjaks toe, fair play.

Voor de voormalige speler van paars-wit heeft Anderlecht misschien een voordeel tegenover Viktoria, maar staat het toch voor een "zeer moeilijke taak": "Het zal redelijk gelijk opgaan omdat Viktoria de laatste tijd uitstekend presteert."

Een voormalige teamgenoot... van David Hubert

In het elftal van Viktoria Plzen vinden we ook iemand die goed bekend is met Anderlecht - of beter gezegd, goed bekend is met de coach, David Hubert. Misschien enigszins vergeten hier: Vaclav Jemelka (29 jaar) speelde één seizoen in de Pro League, bij OHL (2020-2021), en kwam daar in contact met de trainer van RSCA.

"Het Anderlecht dat ons donderdag te wachten staat, is sterker dan dat wat ik kende toen ik in België was", zegt Jemelka, die destijds niet verloor van RSCA omdat OHL gelijkspeelde (2-2) en hen zelfs versloeg (1-0). "David Hubert? Ik kon het niet geloven toen ik hoorde dat hij bij zo'n grote club op jonge leeftijd coach werd", erkent de Tsjechische aanvaller in Plzensky Denik.

"Maar hij was al een intelligente middenvelder die veel ruimte bestreek, wat ik als aanvaller waardeerde (lach). Ik hoop dat ik de kans krijg om een praatje met hem te maken. Met hem en de physical coach, die ik ook ken. Hij heeft me zelfs al een bericht gestuurd om tickets te regelen voor zijn vrienden", lacht Vaclav Jemelka.