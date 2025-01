Cercle Brugge ziet sterkhouders vertrekken naar nieuwe club van Miron Muslic

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eddie Lattimore en Adin Osmanbasic verlaten Cercle Brugge om zich aan te sluiten bij Plymouth Argyle, waar Miron Muslic de nieuwe hoofdtrainer is. Muslic nam onlangs het roer over bij de Engelse club, na het vertrek van Wayne Rooney.

Eddie Lattimore werkte vijf jaar als Head of Performance bij Cercle Brugge. Hij was verantwoordelijk voor de fysieke voorbereiding van het team. Zijn assistent, Nick Van Ransbeeck, neemt nu zijn plaats in.

Adin Osmanbasic kwam afgelopen zomer over vanuit de MLS en was maar enkele maanden actief bij Cercle. Hij wordt nu eerste assistent van Muslic bij Plymouth. Cercle Brugge moet op zoek naar een nieuwe assistent om hem te vervangen.

Miron Muslic, die nu bij Plymouth werkt, begon in 2021 bij Cercle Brugge. Onder zijn leiding kende Cercle vorig seizoen succes: de Vereniging haalde de Champions’ play-offs en kwalificeerde zich voor Europees voetbal.

Dit seizoen verliep minder goed voor Cercle Brugge. De resultaten vielen tegen, en daarom besloot de club in december afscheid te nemen van Muslic. Voor hem kwam al snel een nieuwe kans bij Plymouth Argyle.

Met het vertrek van Lattimore en Osmanbasic moet Cercle snel handelen. De club heeft al een interne oplossing voor Lattimore gevonden, maar moet nog een vervanger zoeken voor Osmanbasic. Het is afwachten hoe Cercle de technische staf verder zal invullen.