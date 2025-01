Eén zege van de top 8 verwijderd: David Hubert waarschuwt zijn troepen al even voor belangrijke wedstrijd tegen Viktoria Plzen

Anderlecht is voor de tweede keer deze Europese campagne in Tsjechië, dit keer om de nummer 2 van het klassement uit te dagen: Viktoria Plzen. Een tegenstander waar David Hubert voor zal opletten.

Met een overwinning donderdag tegen Viktoria Plzen is RSC Anderlecht zeker van de top 8 in de League Phase van de Europa League, wat een behaald doel van formaat zou zijn en zelfs meer. Maar dat betekent niet dat de voorzichtigheid zomaar overboord wordt gegooid tegen de nummer 2 van de Tsjechische competitie. "Natuurlijk is het doel om te winnen. Maar we weten ook dat het een sterk team is en in staat is om snel te counteren", vertelde Hubert.

"We zullen moeten voorkomen dat we in die val trappen. Hun aanvaller is erg snel, ze verdedigen compact met vijf verdedigers en drie middenvelders. We zullen slim moeten zijn, niet overhaast te werk gaan", gaat de coach van RSCA verder. "We zullen de juiste keuzes moeten maken, goed georganiseerd zijn. Maar het doel is natuurlijk om door te gaan en dus zullen we ruimtes moeten zoeken om het verschil te maken."

De avond van Luis Vazquez?

In Europees verband toont een bepaalde speler van paars-wit zich veel beter dan in de competitie: Luis Vazquez, die met name van grote waarde was bij de overwinningen op Real Sociedad en Slavia Praag. "We kennen de kwaliteiten en werkpunten van Luis. Hij kan dienen als aanspeelpunt voorin, maar is inderdaad een heel ander type dan Kasper (Dolberg)", erkent David Hubert.

"Wanneer Luis er is, moeten we soms op een andere manier spelen. Hij heeft hele goede wedstrijden gespeeld, maar ook iets mindere matchen, dat weten we en dat weet hij ook", voegt hij eraan toe. "Maar we geloven in hem. Dat is de enige manier waarop een speler blijft verbeteren. Luis heeft mijn volledige vertrouwen zodra hij speelt. Dat betekent wel niet dat hij morgen zal spelen", lacht Hubert. Met Goto als enige andere aanvaller in de kern lijkt het onwaarschijnlijk dat Vazquez niet zal starten.

Dit is trouwens het soort wedstrijd waarin Vazquez kan schitteren, want Viktoria Plzen lijkt op Slavia Praag, tegen wie de Argentijn erg goed speelde. "Is het precies hetzelfde team? Nee. Zijn er gelijkenissen, ja", geeft de Anderlechtse coach toe. "Ze staan ook dicht bij elkaar in de competitie. Ik zou zeggen dat Slavia nog fysieker is, maar ik verwacht veel duels, tweede ballen. We bereiden ons voor op een vergelijkbare ervaring."