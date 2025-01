Zes doelpunten na rust: Manchester City krijgt serieuze klap te verwerken na knotsgekke tweede helft tegen PSG en valt zelfs uit de top 24

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

PSG en Mancehster City zorgden voor dé spektakelmatch van de 7e speeldag in de Champions League. De Citizens gaven een 0-2 voorsprong volledig uit handen waardoor de club uit Parijs zelfs nog kon winnen. Alle doelpunten vielen bovendien pas in de tweede helft.

PSG mocht op de voorlaatste speeldag van de League Phase Manchester City ontvangen. Beide teams moeten nog echt vechten voor een plaats in de top 24 en dus stond er heel wat op het spel.

Dat zorgde voor één voordeel voor de neutrale kijker: beide teams moesten vol voor de overwinning gaan en dat betekende aanvallend voetbal langs twee kanten. In de eerste helft kregen we dat al te zien, alleen volgden er geen doelpunten.

Joao Neves kreeg een grote kopkans, terwijl Kevin De Bruyne een grote mogelijkheid had aan de andere kant. PSG zag op slag van rust nog wel een goal afgekeurd worden. Na de pauze ging plots alles tegen de netten.

Invaller Jack Grealish scoorde 5 minuten na de rust het openingsdoelpunt. Erling Haaland verdubbelde de voorsprong drie minuten later en de Citizens konden weer lachen, maar niet voor lang.

Dembélé, die ook was ingevallen tijdens de rust, scoorde in minuut 56 de aansluitingstreffer. Op het uur was het Barcola die met een gelukje er 2-2 van maakte. Het gezicht van Kevin De Bruyne sprak boekdelen.

De Rode Duivel werd na 70 minuten spelen naar de kant gehaald door Pep Guardiola. Voor PSG werd het de perfecte avond, want goudhaantje Joao Neves kopte zo'n tien minuten voor tijd de 3-2 binnen. Helemaal op het einde scoorde Goncalo Ramos zelfs nog de 4-2, wat de eindstand werd.

Hierdoor stijgt PSG voorlopig naar de 23e plaats (10 punten) in de League Phase, en zakt Manchester City naar plaats 25 (8 punten). KDB en co zullen dubbel zo gemotiveerd zijn voor hun laatste League Phase-wedstrijd... tegen Club Brugge.