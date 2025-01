Mist Standard naast een heleboel spelers ook nog eens Ivan Leko voor de komst van Dender?

De trainer van Standard heeft zijn stem verloren. Ivan Leko was afwezig op de persconferentie vrijdag, maar zal proberen te herstellen om aanwezig te zijn voor de wedstrijd tegen Dender.

Verrassing tijdens de persconferentie van Standard: Ivan Leko was afwezig en werd vervangen door zijn assistent-trainer, José Jeunechamps.

Die bevestigde eerst iets: de waarschijnlijke afwezigheid van Matthieu Epolo en Aiden O'Neill voor de wedstrijd tegen Dender, deze zondag. Beide spelers zijn deze week teruggekeerd op training, maar zijn nog niet klaar.

Standard zonder Epolo, O'Neill... en Leko?

De afwezigheden komen bovenop die van Boli Bolingoli, David Bates, Nathan Ngoy en Alexandro Calut. Dus onder dezelfde omstandigheden als de afgelopen twee weken zullen de Rouches proberen om de 9 op 9 te behalen. Ivan Leko zal proberen te herstellen om aanwezig te zijn op de bank, maar dat is nog niet zeker.

"We zitten in de goede flow, maar onze concentratie ligt alleen op de volgende wedstrijd. De competitie is erg spannend, twee overwinningen of twee nederlagen kunnen veel veranderen", aldus José Jeunechamps.

Zoals de Kroaat al had aangegeven na de overwinning op Sint-Truiden, wacht de Rouches een echte zespuntenwedstrijd. Een overwinning zou de Luikenaars naar de top 6 kunnen stuwen, terwijl een nederlaag hun hoop op de Champions Play-Offs zou kunnen doen vervliegen.