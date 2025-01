🎥 OFFICIEEL Eliot Matazo zet zijn carrière verder in Engeland bij totaal onverwachte ploeg

Eliot Matazo vertrok op 16-jarige leeftijd van de jeugdacademie van RSC Anderlecht naar AS Monaco. Onder Philippe Clement beleefde hij zijn sterkste periode in het seizoen 2022-2023.

Sindsdien had onze landgenoot het veel moeilijker en verzeilde hij meer dan hij wou op de bank. Dit seizoen werd een ware ramp met 1 basisplaats en 2 kleine invalbeurten.

Er waren de voorbije weken geregeld geruchten over een mogelijk vertrek van Matazo. Zo werd hij genoemd bij Nantes, maar dat leek onvoldoende centen op tafel te kunnen leggen.

De 22-jarige middenvelder hoopt nu bij het Engelse Hull City zijn carrière nieuw leven in te blazen, zo maakten de clubs zopas bekend.

Het gaat om een permanente transfer. Matazo tekende een contract van 2,5 jaar met ook nog eens een optie voor een bijkomend seizoen. De Engelse ploeg zit momenteel wel in de gevarenzone in de Championship en moet vol aan de bank om degradatie te vermijden.

Hear from Eliot Matazo as he speaks to us ahead of tonight's game! 💬#hcafc