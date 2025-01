Antwerp wil doordrukken voor transfer, maar Marc Overmars wil wel 'een goedkope deal'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp heeft zijn zinnen gezet op Loïc Lapoussin als vervanger voor Jacob Ondrejka, die naar Parma vertrok. De vleugelspeler van Union Saint-Gilloise lijkt zelf ook wel te voelen voor een overstap naar de Great Old, maar er zal nog water naar zee moeten vloeien vooraleer het rond geraakt.

Lapoussin zijn huidige transferwaarde is immers nog altijd 3 miljoen euro, maar dat is een bedrag dat Antwerp gezien zijn contractuele en sportieve situatie niet bereid is te betalen.

Lapoussin bevindt zich namelijk in een complexe positie. Zijn contract bij Union loopt binnenkort af, en hij werd onlangs voor de tweede keer naar de B-kern verwezen. Dit bemoeilijkt niet alleen zijn huidige speelminuten, maar drukt ook zijn marktwaarde.

Union hoopt wel nog een deftige som te krijgen, maar uiteraard wil Antwerp die zo laag mogelijk houden. Naast Antwerp is er ook interesse vanuit Engeland. Hull City, dat actief is in de Championship, heeft zijn oog laten vallen op de Union-speler.

Toch zou Lapoussin weinig trek hebben in een transfer naar de Engelse tweede klasse. Hull City strijdt momenteel tegen degradatie, en Lapoussin lijkt niet geneigd die uitdaging aan te gaan.

Het feit dat Lapoussin zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Antwerp, biedt de club mogelijk een voordeel in de onderhandelingen. Volgens bronnen zouden Marc Overmars, sportief directeur van Antwerp, en het management van Lapoussin al contact hebben gehad. Beide partijen lijken dus te hopen op een oplossing.