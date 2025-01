📷 Plots in stroomversnelling: 'Standard haalt speler weg bij andere JPL-club'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard heeft dit seizoen al heel wat rendement geboekt. Toch is versterking meer dan welgekomen voor de Rouches.

Ivan Leko heeft een mooi parcours afgelegd met Standard. Hij speelt heel realistisch voetbal en pakt daarmee meer dan broodnodige punten.

Elke versterking moet heel gericht gehaald worden, want de beschikbare financiële middelen op Sclessin zijn niet bepaald groot te noemen.

Deze week viel de naam van Jean-Thierry Lazare bij Standard, al leek er niet veel van aan van een deal met de speler van Union SG.

Vrijdag lijkt de zaak echter in een stroomversnelling gekomen. Lazare zou vandaag al zijn medische testen afleggen in Luik en dan staat niets een transfer nog in de weg.

De middenvelder zou gehuurd worden, met een aankoopoptie van om en bij de 2 miljoen euro. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is 3,5 miljoen euro.

Bij de Brusselaars heeft Lazare nog een contract lopen tot 30 juni 2027, maar de kans is dus groot dat hij dit niet meer uitdoet.