🎥 Cyriel Dessers laat zien waarom hij in bloedvorm verkeert en maakt statement richting bestuur met weergaloos doelpunt

Na een fantastische hattrick in de Schotse beker en een belangrijk doelpunt op Old Trafford in de Europa League, bewees Cyriel Dessers opnieuw zijn waarde in de overwinning op Dundee United. Een geweldige doelpunt uit een moeilijke hoek bevestigde zijn bloedvorm.

De wedstrijd begon niet zoals gepland voor Rangers. Tegen het sterke Dundee United, dat zich op de derde plaats bevindt in de Schotse Premiership, kwam het team van Philippe Clement al snel op 1-0 achter. Na de achterstand reageerde Rangers meteen. De bezoekers lieten zien waarom ze tot de top van Schotland behoren. Mohamed Diomandé zorgde voor de gelijkmaker. Als het nu nog niet duidelijk was, bewees Cyriel Dessers nogmaals waarom hij de man in vorm is bij Rangers. In de slotfase van de wedstrijd, toen Dundee United nog alles op alles zette om gelijk te maken, stelde Dessers definitief orde op zaken. Vanuit een lastige hoek trapte hij de bal genadeloos in de bovenhoek van het doel, een schot waar zelfs de doelman van Dundee United geen antwoord op had. ⚽️ GOAL: Dessers

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Dundee United 1-3 Rangerspic.twitter.com/aJN1c9ch1h — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 26, 2025 Wintertransfer? Begin januari was er nog enige onzekerheid rondom het verblijf van Cyriel Dessers bij Rangers. Door het gebrek aan speeltijd was een vertrek niet uitgesloten, maar de recente prestaties van de spits hebben die geruchten snel de kop ingedrukt.