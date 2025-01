Advocaat Nainggolan komt met meer uitleg na arrestatie van ex-Rode Duivel

Radja Nainggolan ontkent formeel enige betrokkenheid bij een cocaïnesmokkelonderzoek, aldus zijn advocaat, Omar Souidi. "Hij hoopt vurig dat hij naar huis mag, maar dat zal de onderzoeksrechter beslissen", kwam Souidi met een reactie bij HLN.

Nainggolan werd maandagochtend opgepakt door de Brusselse politie in verband met de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa. De smokkel zou via de haven van Antwerpen plaatsvinden. Er werden dertig huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen en Brussel, en Nainggolan werd gearresteerd in het kader van een groter onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Nainggolan is nog niet in verdenking gesteld.

Volgens Souidi was Nainggolan "fel onder de indruk" van het verhoor. De voetballer is in het verleden al in de media verschenen in verband met verkeersdossiers, maar dit is volgens zijn advocaat "een ander verhaal." Nainggolan vindt de situatie "indrukwekkend."

Souidi benadrukt dat het "jammer voor zijn reputatie" is dat Nainggolan nu in verband wordt gebracht met internationale drugshandel. "Het principe van onschuld geldt ook voor Nainggolan", voegde de advocaat toe. "Hij werd verhoord, maar is nog altijd niét in verdenking gesteld."

De advocaat vermeldde ook dat het onderzoek geheim is en dat hij geen details kan delen over waarom Nainggolan aan de smokkel wordt gekoppeld. "Dat is het geheim van het onderzoek", zei Souidi. "We moeten nog altijd met twee woorden spreken."

Bij een huiszoeking in Antwerpen werd Nainggolan's Smart Brabus in beslag genomen. De elektrische sportwagen stond in een ondergrondse garage aan de Braziliëstraat, maar Nainggolan zelf was niet aanwezig.