Benito Raman beleefde emotionele terugkeer in het Lotto Park: "Ik wilde graag blijven, maar..."

Benito Raman keerde voor het eerst sinds zijn vertrek naar KV Mechelen terug naar het Lotto Park, maar het was geen feestje voor de aanvaller. Hoewel hij een doelpunt maakte, stapte hij zonder punten de bus terug naar Mechelen in na een zware 4-1 nederlaag tegen Anderlecht.

De 4-1 nederlaag tegen Anderlecht voelde overdreven voor Benito Raman, die zelf het enige doelpunt voor KV Mechelen maakte. "Maar het is opnieuw onze eigen fout", zei de aanvaller in Het Nieuwsblad.

Mechelen kwam goed terug in de tweede helft na een zwakke start, maar na een dom tegendoelpunt zakte de hoop snel weg. De situatie is frustrerend voor het team, dat al acht wedstrijden op rij zonder overwinning zit.

Na 2,5 seizoenen bij Anderlecht was dit de eerste keer dat Benito Raman terugkeerde naar het Lotto Park, waar hij geen punten kon meenemen naar Mechelen. “De eerste helft was verdiend voor Anderlecht, maar na de pauze hebben we tactisch bijgesteld”, vertelde Raman. "We gingen anders druk zetten en Anderlecht had het even moeilijk, maar het derde doelpunt was weer een domme fout van ons."

“Ik scoor altijd graag, ook tegen mijn ex-teams, maar ik heb hier altijd veel respect gevoeld van de supporters en dat respect is wederzijds. Daarom juichte ik niet", legde de aanvaller uit.

Raman vertelde ook dat hij het jammer vond dat hij niet langer bij Anderlecht kon blijven. “Ik wilde graag blijven, maar bepaalde mensen binnen de club zagen dat niet zitten. Dat was een moeilijke beslissing", zei hij.