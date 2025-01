Christian Brüls hard voor Zulte Waregem: "Ze namen mij mijn grootste plezier af"

STVV trekt naar Union, een ploeg waar het sinds Unions terugkeer in eerste klasse slechts één keer kon winnen. De man van dat beslissende doelpunt in 2022? Christian Brüls.

De 36-jarige middenvelder blikt terug op zijn carrière en vertelt hoe het nu met hem gaat. “Ik ben blij dat ik eindelijk terug aan voetballen toekom", zegt Brüls, die tegenwoordig bij SK Beveren speelt.

Zijn recente periode bij Zulte Waregem was echter allesbehalve prettig. Brüls vertrok in de winter van 2022 bij STVV om de degradatiestrijd aan te gaan met Essevee, maar die werd verloren. “En toen begon de ellende", zegt hij. Zulte Waregem wilde zijn zware contract lozen, maar vond geen oplossing.

Het gevolg was een bittere situatie: Brüls werd verbannen naar de B-kern en mocht zelfs geen wedstrijden meer spelen. “Iedereen weet hoe graag ik voetbal, maar ze namen mijn grootste plezier af", vertelt hij met frustratie in HBvL. Uiteindelijk werd zijn contract in november 2024 ontbonden.

Na maanden zonder club sloot Brüls zich aan bij SK Beveren, waar hij weer plezier vindt in het spel. “Ik voel me opnieuw voetballer, en dat is het belangrijkste.” In de Challenger Pro League hoopt hij nog een mooie bijdrage te leveren.

Of hij STVV nog volgt? “Natuurlijk,” lacht Brüls. “Ik heb daar mooie momenten beleefd. Maar zaterdag supporteren? Nee, dat doe ik niet.”