Dit is wat Radja Nainggolan precies zou gedaan hebben: gangster kreeg enkele tienduizenden euro's

Radja Nainggolan is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele bende, maar mag wel op vrije voeten blijven. De ex-Rode Duivel zou enkele tienduizenden euro's hebben gegeven aan Nasr-Eddine Sekkaki.

Dat is een man met een zwaar strafblad en de broer van de beruchte gangster Ashraf Sekkaki. Het gerecht onderzoekt of het geld bedoeld was voor witwaspraktijken, schrijft HLN.

Zijn advocaten benadrukken dat Nainggolan geen enkele vraag over drugs heeft moeten beantwoorden. Hoewel hij werd opgepakt in een grootschalig onderzoek naar drugssmokkel, zou het onderzoek zich bij hem vooral richten op de geldstromen. Hij zelf beweert dat hij enkel uit vriendschap financiële hulp bood aan Sekkaki, die geld nodig had voor verbouwingswerken.

Nasr-Eddine Sekkaki heeft een lange criminele geschiedenis en werd al meer dan dertig keer veroordeeld, vooral voor drugsdelicten en geweld. In het verleden werd hij ook veroordeeld voor mishandeling van zijn familie en betrokkenheid bij mislukte bankovervallen.

De voormalige voetballer van onder meer AS Roma en Inter Milaan blijft volhouden dat hij niets met drugs of witwaspraktijken te maken heeft. Zijn advocaten wijzen erop dat hij door zijn carrière grote sommen geld heeft verdiend en dat hij mogelijk zonder kwade bedoelingen leningen of giften heeft gedaan. Het exacte bedrag moet nog verder onderzocht worden.

Nainggolan kreeg wel enkele voorwaarden opgelegd bij zijn vrijlating. Hij moet beschikbaar blijven voor het onderzoek, mag geen contact hebben met andere verdachten en mag voorlopig niet naar het buitenland verhuizen. Deze beperkingen lijken hem echter niet te deren, aangezien hij van plan is zijn carrière voort te zetten bij tweedeklasser Lokeren-Temse.