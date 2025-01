Ex-coach benadrukt hoe goed Hans Vanaken wel is: "Dat aspect onderschatten veel mensen"

Hans Vanaken speelt vanavond een belangrijke rol in de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen het grote Manchester City. De ervaren middenvelder is van onschatbare waarde voor de club, en dat blijkt volgens ex-Club-coach Rik De Mil uit zijn unieke vermogen om het spel te lezen.

“Voor hij de bal krijgt, maakt Hans een foto van de situatie rond hem", zegt De Mil in HLN. “Hij scant zodanig goed dat hij op plaatsen loopt waarvan hij wéét dat er binnen drie passes ruimte komt.” Vanaken ziet dingen die andere spelers, of zelfs trainers, niet zien, wat hem tot een onmiskenbare kracht op het veld maakt.

Een opvallend voorbeeld van Vanaken’s intelligentie is zijn positie kiezen op het veld. Als hij merkt dat er druk wordt gezet op de rechtsback, weet hij precies waar hij moet staan om de bal te ontvangen. “Vanaken kiest dan al positie op de linkerflank, wetende dat de bal via de centrale verdedigers en linksback Maxime De Cuyper bij hem zal belanden", legt De Mil uit.

In de Champions League blijkt dit nog eens uit de zogenaamde ‘heatmap’ van Vanaken, die aantoont dat hij vooral op de linkerflank veel balcontacten heeft. “Vanaken en Tzolis zijn complementair", zegt De Mil.

Een ander belangrijk aspect van Vanaken’s spel is zijn techniek, met name zijn eerste aanname. “Wat veel mensen onderschatten, is het belang van de eerste aanname", aldus De Mil. Vanaken’s vermogen om de bal goed te controleren en zich direct in de ruimte te draaien, versnelt het spel en stelt zijn team in staat om snel naar voren te bewegen.

Vanaken geniet van de vrijheid die zijn coaches hem geven om het veld te verkennen en zijn creativiteit te benutten. “Hans mag zich in balbezit grotendeels uitleven en zwerven op het veld", zegt De Mil.