Charleroi & VAR sturen negen man van Dender met schaamrood op de wangen naar huis

Sporting Charleroi heeft er een hele mooie avond van gemaakt in eigen huis tegen Dender. Het werd liefst 5-0 tegen uiteindelijk amper negen Oost-Vlamingen. De Zebra's doen een prima zaak in het klassement.

De Ultra's van Charleroi deden ook deze week een actie waarbij ze pas in minuut 12 in de tribunes kwamen tegen Dender. En dus hebben ze deze week een beetje zichzelf gestraft, want ze misten zo al een prima doelpunt van hun fanions.

Adem Zorgane is al een tijdje dé briljant op het middenveld bij de Zebra's, deze keer kon hij ook eens zélf scoren - het deed hem zichtbaar deugd en het was ook een prima plaatsbal.

🟥² | Twee rode kaarten in 7️⃣ minuten voor FC Dender! 9️⃣😵 #CHADEN pic.twitter.com/rOI7h0O5Tg — DAZN België (@DAZN_BENL) February 1, 2025

Charleroi ging door op het elan en op het kwartier was het al 2-0. Stulic kon via de paal kinderlijk makkelijk binnentikken, na alweer prima voorbereidend werk van Parfait Guiagon die met twee assists ook meteen heel belangrijk was voor zijn team.

Forfaitcijfers

Nog voor de rust was de match helemaal gespeeld, want Stulic maakte zijn tweede van de avond: 3-0 bij de koffie, Dender had geen weerwerk. En na de koffie ging het van kwaad naar erger.

Daan Heymans kon er vanop de stip 4-0 van maken, terwijl Bernier in het slot van de wedstrijd voor forfaitcijfers zorgde. Dender moest bovendien de hele tweede helft met negen spelen na twee rode kaarten vlak voor de koffie binnen vijf minuten en het kreeg ook een strafschop tegen na handspel op aangeven van de VAR.