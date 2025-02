Drama voor Beerschot: 'Absolute sterspeler vertrekt per direct en speelt niet tegen Genk'

Beerschot probeert op bezoek bij KRC Genk punten te pakken om zo alsnog operatie redding tot een goed einde te brengen. Het zal het wel moeten doen zonder een absolute sterkhouder die op vertrekken staat.

Thibaud Verlinden is een van de weinige positieve punten in een woelig seizoen voor Beerschot. Hij scoorde drie keer én gaf ook zeven assists dit seizoen. Nu lijkt de winger echter alsnog te gaan vertrekken op Het Kiel.

Verlinden staat in de belangstelling van een Duitse ploeg en volgens Sacha Tavolieri zou hij snel kunnen verkassen naar Duitsland. Daarom zit hij ook niet in de wedstrijdkern voor de wedstrijd op Genk.

🚨 | Thibaud Verlinden débute sur le banc aujourd'hui contre le KRC Genk. Il devrait quitter le Beerschot ! 😳❌ pic.twitter.com/EmveIPRFBa — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 1, 2025

Aanvankelijk was er wel nog het plan om hem te laten spelen, maar dat gaat nu dus niet door. Hij werd op het laatste moment van het wedstrijdblad geschrapt om zijn transfer zeker niet in het gedrang te laten komen.

Drama voor Beerschot?

Of het gaat over FC Nürnberg - de club die hem deze zomer al wilde - is niet geweten. De nakende transfer is sowieso een nieuwe domper voor Dirk Kuyt en Beerschot in operatie redding.

Beerschot heeft nog een week om een eventuele opvolger/vervanger te vinden. “Beerschot gaf mij drie jaar geleden een kans, en dat wil ik terugbetalen", liet hij vorige week nog optekenen.