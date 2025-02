Ex-winnaars zien het niet mislopen voor Hans 'niemand beter in België' Vanaken: "Club Brugge met of zonder, wereld van verschil"

Zit er weer een prachtig moment aan te komen voor Hans Vanaken? Enkele Belgische ex-winnaars zien niet in hoe de spelmaker van Club Brugge naast een derde Gouden Schoen zou kunnen grijpen.

Steven Defour beantwoordt bij Het Nieuwsblad of iemand anders als Vanaken de Gouden Schoen kan winnen? "Neen. Afgaande op het volledige kalenderjaar 2024 is Hans Vanaken de enige logische winnaar." Eric Gerets pikt meteen in tijdens dit dubbelinterview. "Wie wordt tweede? Dat is een betere vraag." Gerets en Defour zijn zelf de laureaten uit respectievelijk 1982 en 2007.

Defour heeft het wel moeilijk om te voorspellen wie de nummer 2 wordt achter Vanaken. "In de tweede stemronde heb ik Tolu op twee gezet. Buiten Club is er geen enkele andere ploeg die het hele jaar consistent geweest. Genk is pas op dreef gekomen onder Fink. Puertas was mijn nummer één in de eerste stemronde, maar hij vertrok in de zomer. De ereplaatsen zijn dit jaar veel moeilijker te voorspellen dan de winnaar."

Gerets zet Van Moer trapje hoger dan Vanaken

Een derde Gouden Schoen zou Vanaken op gelijke hoogte brengen met Jan Ceulemans en Wilfried Van Moer op de erelijst. "Met Van Moer zou ik hem nog niet vergelijken", waarschuwt Eric Gerets. "Wilfried staat voor mij nog een trapje hoger. Maar Club Brugge met of zonder Vanaken, dat is een wereld van verschil." Dat bleek onlangs nog in de wedstrijden tegen KV Kortrijk en Manchester City.

"Het grote verschil is dat Van Moer ook één van de leiders was bij de nationale ploeg", merkt Steven Defour op. "Anderzijds, wat Van Moer was voor Standard, is Vanaken nu voor Club Brugge. Hij is bezig aan zijn tiende seizoen, heeft zes titels gewonnen en is altijd één van de grote steunpilaren geweest. Dan ben je met recht en reden een clublegende."

Defour looft Vanaken

Aan de status van Vanaken in de Belgische competitie hoeft alvast niet getwijfeld te worden. "Als hij in vorm is, is er nog altijd niemand beter in België."