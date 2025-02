Niet iedereen zal blij zijn met de terugkeer van Courtois bij de Rode Duivels: "Ik zou weer vanaf nul moeten beginnen"

Het staat bijna vast: in maart zal Thibaut Courtois opnieuw Rode Duivel zijn, als Rudi Garcia hem oproept. Matz Sels, momenteel een van de beste keepers in Engeland, zal dan opnieuw zijn kans niet krijgen.

Een van de laatste kritiekpunten die op Domenico Tedesco geuit kunnen worden, is misschien zijn aanpak van de situatie rond Matz Sels tijdens de laatste wedstrijden van de Nations League. In afwezigheid van Thibaut Courtois werd Koen Casteels als nummer 1 tussen de palen aangewezen. "De grootste teleurstelling van mijn carrière", erkende Sels onlangs bij Sporza.

Na een zeer goed Euro 2024 van zijn kant, besloot Casteels plots om naar Saudi-Arabië te trekken. Ondertussen bevestigde Sels zijn vorm bij Nottingham Forest en na vorig seizoen zijn team te hebben gered, speelt hij deze nu... aan de top van het Engelse voetbal.

Matz Sels had meerdere uitstekende prestaties geleverd en leek dus klaar om Koen Casteels dit seizoen uit te dagen. Toch heeft hij geen minuut gespeeld, noch tijdens de september- noch tijdens de break in november. Velen vinden dit onlogisch, nadat Casteels voor de Saudische competitie had gekozen.

En nu? De terugkeer van Thibaut Courtois zou Sels weer helemaal in de schaduw kunnen plaatsen. "We weten dat als hij terugkeert, het moeilijk zal zijn om te spelen, we staan altijd in zijn schaduw. Het zou niet leuk zijn om weer nummer 3 te worden. Ik zou weer vanaf nul moeten beginnen", erkent Matz Sels.

"Ik wacht af wat er gaat gebeuren en daarna zal ik beslissen wat ik zal doen", besluit de doelman van Nottingham Forest. Men kan zich voorstellen dat Rudi Garcia in maart een openhartig gesprek zal hebben met zijn keepers, aangezien hij nu geconfronteerd wordt met een situatie waar hij volledig vreemd aan is.