RWDM wil goede reeks doortrekken, maar beseft dat het Lierse niet mag onderschatten: "We weten wat we kunnen verwachten"

RWDM is het nieuwe jaar begonnen met een perfecte 9 op 9 en heeft La Louvière ingehaald op de ranglijst. Het team speelt goed, maar Pjotr Kestens, de 23-jarige flankspeler, weet dat ze scherp moeten blijven willen ze promotie maken naar de Jupiler Pro League.

Hoewel de resultaten goed zijn, was het voetbal soms niet altijd even mooi. "We hebben gespeeld op velden die het moeilijk maken om goed te voetballen", vertelt Kestens in de Gazet van Antwerpen.

"Thuis kunnen we ons spel spelen, maar uit is het meer knokken", legt Kestens uit. Dit besef helpt hen goed voor te bereiden op de komende wedstrijden, ook vanavond tegen Lierse.

Coach Yannick Ferrera spreekt vaak over ‘wintervoetbal’, waarbij het niet altijd om mooi spel gaat, maar om drie punten behalen. Kestens begrijpt dat maar al te goed.

"Mooi voetbal is waarom we voetballer zijn geworden, maar soms moet je gewoon hard werken om de punten te pakken", zegt de speler van RWDM. "De groep accepteert dat. Drie punten maken alles goed."

De match tegen Lierse wordt een belangrijke test. "We gaan Lierse zeker niet onderschatten", zegt Kestens. "Ze hebben gevaarlijke spelers, zoals Ousmane Sow die veel assists heeft gegeven. We weten wat we kunnen verwachten."