Van afgeschreven tot sleutelspeler: Glenn Claes moet Lierse door cruciale weken loodsen

Lierse speelt vanavond een belangrijke wedstrijd tegen RWDM, een van de sterkste ploegen in de reeks. Middenvelder Glenn Claes benadrukt in de Gazet van Antwerpen hoe belangrijk een goed resultaat zou zijn. De ploeg wil namelijk de play-offs halen en weet dat de komende weken cruciaal zijn.

Lierse won zijn laatste drie wedstrijden, maar speelde niet altijd even dominant. “Soms laten we mooi voetbal zien, soms minder", zegt Claes. “Op sommige velden is het moeilijk om goed te voetballen. We weten nu beter hoe we ons moeten aanpassen.”

"Natuurlijk willen we goed voetballen, maar soms moet je vechten voor de punten", zegt Claes. “We accepteren dat als groep. Uiteindelijk tellen de drie punten.”

Voor Claes is dit seizoen extra speciaal. Acht maanden geleden leek hij afgeschreven, maar nu is hij weer een vaste waarde. Ook al loopt zijn contract op het einde van het seizoen af in Lier.

“Ik wilde vorig seizoen niet op een slechte manier vertrekken. Nu speel ik bijna alles, scoorde ik vijf keer en gaf ik een assist. Het voelt goed om te bewijzen dat ik nog meetel.”

Als geboren Lierenaar droomt Claes van promotie met Lierse. “Dat zou geweldig zijn, maar we moeten realistisch blijven. Als we de play-offs halen en daar goed presteren, zetten we een stap vooruit als club.”